KMTSO Başkanı Balcıoğlu: "Kahramanmaraş bir kat daha büyüyecek"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Türkiye'de yatırım teşviklerini yüzde 100 yatırıma dönüştüren tek il olduklarını belirterek, bunları yatırıma dönüştürdüklerinde Kahramanmaraş'ın bir kat daha büyüyeceğini söyledi.

KMTSO Meclisi 29. Olağan Toplantısını yaptı. Toplantı, korona virüs tedbirleri kapsamında fiziki mesafe kurallarına uygun şekilde Oda fuayesinde gerçekleştirildi.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, yaptığı konuşmada Kahramanmaraş'ın öne çıkan sektörlerinin durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öksüz, "Biliyorsunuz ilimizde iki sanayi kolu güçlü, bunların bir tanesi tekstil, tekstilin içinde de iplikte daha yoğun çalışıyoruz. Bir de çelik eşya sektörü ikinci sırada geliyor. Bu iki sektörün de çıkışı ihracata dayandığı için çok şükür o konuda şanslıyız. Son günlerde dünyada talep artışı nedeniyle sektörlerimiz pazar sıkıntısını ortadan kaldırdı. Bu süreçte bazı sektörler çok karlı çıktı. Bazı sektörler çok etkilendi. Kahramanmaraşlı sanayicilerimiz oldukça yatırıma meyilli. İş dünyamızda yatırım heyecanı yeniden artırmış bulunuyor. Artık organize sanayi bölgesi harici yerlere yatırım yapmamalıyız. Özellikle bir kısım fabrikalarımız eskidi. Ama yeni makinaları kurmak için eski fabrikalar elverişli değil. Bu yatırımları bir organize sanayi bölgelerine toplamak çok önemli. Ama yatırım yaparken uzun dönemli düşünerek çok akılcı yatırımlar yapmalıyız. Teknolojiyi asla ihmal etmeyelim ve sanayimizi çeşitlendirelim" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'da salgın süreci boyunca istihdam ve üretimin devamı için gösterdiği gayretten dolayı iş adamlarına teşekkür etti. Vali Coşkun, "Pandemi süreci bir gün elbette bitecek tıpkı salgınla mücadele öncesi ve esnasında olduğu gibi sonrasında da birlikte yapacağımız çalışmalar ve göstereceğimiz gayret ilimizin ekonomik ve sosyal açıdan kaderine direkt olarak etki edecektir. Bizler inanıyoruz ki Kahramanmaraş'ta iş insanlarımızla sanayiden turizme ulaştırmadan enerjiye birçok sektörde birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir dayanışma örneği sergilersek kalkınma hamlelerinin de meyvelerini her sektörde fazlasıyla alırız" diye konuştu.

"Yatırım teşvik belgemizin artış oranı yüzde 1088"

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise Mart ayı faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Balcıoğlu şöyle konuştu:

"2020 yılı bizim için çok kötü geçmedi. Pandemide Nisan ve Mayıs ayında ihracatımızın düşmesine rağmen yılı yüzde 6 düşüşle tamamladık. Yatırım teşvik belgemizin artış oranı yüzde 1088. Türkiye'deki artış yüzde 43,5. Bu yatırım talebiyle burada bir kere daha söylemek istiyorum, övünerek söylediğimiz Türkiye'de yatırım teşviklerini yüzde 100 yatırıma dönüştüren tek iliz. Bunları da yatırıma dönüştürdüğümüzde Kahramanmaraş bir kat daha büyüyecek. Açılan şirket sayısı çoğalmış, kapanan şirket sayısı azalmış. 2019 Aralık ayında 144 bin olan istihdamımızı 2020 Aralık ayında 157 bine çıkarmışız, yüzde 9 artırmışız"

Yatırım alanları ile ilgili bilgi veren Balcıoğlu, "Islah OSB çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlık yetkilileri ile yerinde incelemeler yapıldı. Türkoğlu'ndaki çalışmalar tamamlanıyor. Türkoğlu OSB genişleme alanı için çalışmalarımız var. Yine Türkoğlu'nda Gıda İhtisas OSB kararı çıktı. Müteşebbis heyetini kuruyoruz" dedi.

Havayolu ulaşımındaki sorunlara değinen Balcıoğlu 1 milyar dolar ihracat yapılan şehirde dünyaya ulaşmak zorunda olduklarını söyledi. Balcıoğlu şöyle devam etti: "DHMİ'den teknik ekip geldi, uçuş iptallerinin olmaması için çalışma yaptı. Artık uçak iptallerimizin olmayacağını umuyoruz" diye konuştu.

Metal mutfak eşyalarındaki cam kapak sorunu ile ilgili olarak TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in ve sektör temsilcilerinin katılımı ile toplantı yaptıklarını hatırlatan Balcıoğlu, "Dört aydan beri Şişecam'dan kapak alamıyoruz. Tencere hazır ama kapağı olmadığı için sevk edemiyoruz. İthalatı da mümkün değil çünkü çok vergi var. Bizim de isteğimiz devlete ek bir yük getirmesin, sorun çözülünceye kadar ek vergileri kaldıralım." diye konuştu.

Eximbank Şubesi'nin faaliyete başladığını söyleyen Balcıoğlu, "İhracat yapan tüm arkadaşlarımızın gelip tanışmasını rica ediyorum. Tüm iş alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın başlattığı 81 ilde ihracat kampanyasında 5 pilot ilin arasına biz de girdik. Amaç ihracat kapasitesi olup da ihracat yapamayan KOBİ'lerimizin ihracata başlaması. Yine Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülecek Hiser projemiz onaylandı, amacımız bilişim sektörüne yönelik kümelenme ve ihracat kabiliyetinin artırılması" dedi. - KAHRAMANMARAŞ