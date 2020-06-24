KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, iş dünyası için Kovid-19 fırsatlarını paylaştı - Son Dakika

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomisini etkileyeceği ülkelerin başında Çin'in geldiğini belirterek, "Çin'in ihracatında yüzde 1-3 gerileme olacak. Bu gerilemeyi bizim hemen kapatmamız ve hazır olmamız lazım." dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclisi 22. Olağan Toplantısı, pandemi gündemiyle meclis toplantı salonu yerine fuaye salonunda yapıldı.

Meclis üyeleri toplantıya gelirken maske takıp, sosyal mesafeye göre ayarlanmış sandalyelere oturdu.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, koronavirüsle yeni bir dönemin başlayacağını ve herkesin buna hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Artık ofislerin boşalarak herkesin evinde çalışacak döneme geçilebileceğini ifade eden Balcıoğlu, "İnsanlar evde çalışırken işverenler daha verimli olmalarını isteyecek belki eve yemek servisleri, temizlik ve çocuk bakımı hizmeti başlayacak. Bunlar, önümüzdeki süreçte hemen hazır ve geliyor olan şeyler." dedi.

Yeni tip koronavirüsün, insanların hem iş yaşantısını hem de sosyal yaşantısını değiştirdiğini ve dünyanın yeni bir döneme girdiğini kaydeden Balcıoğlu, gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapılacak yatırımların, geleceğin yatırımları olacağını ve çok kazandıracağını da bildiklerini ifade etti.

Balcıoğlu, koronavirüsün ekonomisini etkileyeceği ülkelerin başında virüsün çıkış yeri olan Çin'in geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Çin'in ihracatında yüzde 1-3 gerileme olacak. Bu gerilemeyi bizim hemen kapatmamız ve hazır olmamız lazım ve 'ondan alma benden al, 5 kuruş daha aşağı' devrini bitirmemiz lazım. 'Benimki daha iyi, 5 kuruş da pahalı' diyebilmemiz lazım. Bunu yaparak biz bu işten çok başarılı çıkarız. Geçen 3 ayda işe gitmeyip evde çalıştık. Peki neler yaptık? Görüntülü toplantılar yaptık. Toplantılar öncesi de kimisi tişörtünü giydi, kimisi kravatını taktı. Sonra çalıştı çalıştı acıktı, kaynayan bir tenceresi vardı ve o tenceresinden de gitti yemeğini aldı. Yani sistem fabrikada da çalışmak olsa, sistem evde de, ofiste de çalışmak olsa bizim iki ana sektörümüz tekstil ve çelik her daim çalışıyor olacak. Yavaşlıyor olsa da çalışıyor olacak. Biz para kazanacaksak güçlü olmak zorundayız. Pazar olduğu sürece bu müşteriler buraya gelecek ve bunu mutlaka alacak."

"İnsanlar sokağa hücum etti"

KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz ise dünyada pandemi nedeniyle daha hızlı bir değişim dönemine girildiğini, bu değişimlerden birinin kültürel olduğunu belirtti.

Dünyada gittikçe ferdi bir yaşama başladığına dikkati çeken Öksüz, "İnsanlar tek başına yaşamayı tercih ediyor. Topluma ve aileye bağlılık, bunlardan yavaş yavaş maalesef uzaklaşıyoruz. 'Ben' olayı daha çok ortaya çıkıyor. Bu da değişim sürecinde birçok insanımızın kabul edeceği güzel bir gelişim değil. Haftada bir gün alışverişe giden insanlar, iki gün sokağa çıkma yasağı var diye sokağa hücum etti. Şuna inanıyorum ki en düşük gelirli insanlar bile evinde kendisine iki gün yetecek yiyeceği rahatlıkla bulur." dedi.

Toplantının sonunda KMTSO Başkanı Balcıoğlu, eski başkan Serdar Zabun'a Kahramanmaraş ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Toplantıda ayrıca "Maraş Dondurması" ve "Maraş Biberi" coğrafi işaretlerini kullanmaya hak kazanan KMTSO üyelerine sertifikaları verildi.