KMTSO'dan afet bölgesine destek - Son Dakika

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Batı Karadeniz'de şiddetli yağmurun sebep olduğu sel ve su baskınları nedeniyle Kastamonu ve Sinop için destekte bulunuldu.

Yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara dağıtılmak üzere KMTSO üyelerinin katkısı ile sağlanan gıda ve diğer insani yardım malzemelerinin bulunduğu yardım tırı Sinop'a doğru yola çıktı.

Yardım tırını Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Serdar Zabun ve AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun yolcu etti. Zabun burada yaptığı konuşmada, "Karadeniz'de gerçekleşen bu sel felaketi tüm ülkeyi yasa boğmuştur. Kahramanmaraş Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğiyle afetten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin gelişimi ve kent ekonomisinin kalkınması için çaba gösterirken ülkemizde meydana gelen her türlü afet durumunda da duyarlı bir kurumsal politika izlemiştir.

Cumhurbaşkanlığımızın başlattığı ve Kahramanmaraş Valiliği'nin yürüttüğü yardım kampanyasına katılım için üyelerimize çağrıda bulunulmuş ve Batı Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketi dolayısıyla üyelerimizin katkıları ile toplanacak malzemelerin afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda bölgeye sevk edileceği bildirilmiştir.

Yaptığımız çağrı doğrultusunda üyelerimizden gelen yardım malzemeleri afetten etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'ne sevk edilmiştir.

Türkiye, milleti ve tüm kurumlarıyla büyük bir devlettir. Ülkemizin bir yandan orman yangınları diğer yandan sel ve su baskınları ile mücadele ettiği bir dönemde devlet ve millet olarak birlik, beraberlik içerisinde yaraların sarılacağına inanıyoruz. Bir daha böyle acılar yaşamamak temennisi ile gerek sel gerekse orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz" ifadesi kullanıldı. - KAHRAMANMARAŞ