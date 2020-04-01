KMTSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 250 bin lira destek

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 250 bin lira bağışta bulundu.

KMTSO Serdar Zabun, hizmet binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Küresel salgınla topyekün mücadele edilen bu zor dönemde, ihtiyaç sahibi insanların yanında olmanın kutsal bir görev olduğunu vurgulayan Zabun, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 250 bin liralık destek ile biz de katkıda bulunuyoruz. Koronavirüs salgını ülkemizde günlük hayatı ve ekonomik yaşamı tehdit etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Sağlık Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızın koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlere toplumumuzun uyum sağlaması çok önemli. İşletmelerimizde de gereken önlemler alınarak üretim ve istihdamı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda devletimizin ekonomiye dair tedbirlerini önemsiyoruz. "