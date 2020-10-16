KMTSO'dan orman yangınları sonrası fidan kampanyası - Son Dakika

KMTSO'dan orman yangınları sonrası fidan kampanyası
16.10.2020 16:31
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), geçen hafta orman yangınlarıyla sarsılan Hatay ve Kahramanmaraş'ta fidan dikimi için "Yarına Nefes Ol" kampanyası başlattı.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), geçen hafta orman yangınlarıyla sarsılan Hatay ve Kahramanmaraş'ta fidan dikimi için "Yarına Nefes Ol" kampanyası başlattı.
Odadan yapılan açıklamada, KMTSO'nun, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün hesabına bin fidan bağışı yaparak katkı verdiği duyuruldu.
Açıklamada, "Öncelikle Kahramanmaraş'ta, Hatay ve ülkemizin diğer yerlerinde yanan ormanlarımızı tekrar yeşertmek ve geleceğimize nefes olması için bin fidan bağışladık ve kampanyamızı başlattık. Haydi sıra sende." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan "barış gücü" yanıtı: Desteklemiyoruz Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı