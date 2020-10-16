KMTSO'dan orman yangınları sonrası fidan kampanyası - Son Dakika

KMTSO'dan orman yangınları sonrası fidan kampanyası

16.10.2020 16:31
KMTSO'dan orman yangınları sonrası fidan kampanyası, System.String[]

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), geçen hafta orman yangınlarıyla sarsılan Hatay ve Kahramanmaraş'ta fidan dikimi için "Yarına Nefes Ol" kampanyası başlattı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), geçen hafta orman yangınlarıyla sarsılan Hatay ve Kahramanmaraş'ta fidan dikimi için "Yarına Nefes Ol" kampanyası başlattı.

Odadan yapılan açıklamada, KMTSO'nun, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün hesabına bin fidan bağışı yaparak katkı verdiği duyuruldu.

Açıklamada, "Öncelikle Kahramanmaraş'ta, Hatay ve ülkemizin diğer yerlerinde yanan ormanlarımızı tekrar yeşertmek ve geleceğimize nefes olması için bin fidan bağışladık ve kampanyamızı başlattık. Haydi sıra sende." ifadeleri kullanıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KMTSO'dan orman yangınları sonrası fidan kampanyası - Son Dakika

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