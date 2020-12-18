KMTSO ile Ziraat Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Ziraat Bankası arasında Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

KMTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KMTSO idari binasında gerçekleştirilen toplantıda, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ile Ziraat Bankası Bölge Müdürü Gazi Özgür Yılmaz protokole imza attı.

Proje kapsamında, tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım, satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi ve böylece tahsilat konusunda her iki tarafın riskinin sıfıra indirilmesi amaçlanıyor.

Protokolün ardından konuşma yapan Balcıoğlu, "İş insanları olarak artık dijital ödemeye doğru gidiyoruz. Kart sistemiyle tüm hayatları devam ettirecekleri yeni bir sistem başladı. Oldukça geniş, kapsamlı ve kolay bir uygulama. Bu uygulamanın imza törenini Kahramanmaraş'ta da yaptık. Odamıza üye firmalarımız işlerini bu kartlarla yapabilecekler. Umarım özel sektörün işlerini daha da kolaylaştırır." ifadesini kullandı.