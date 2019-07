KMÜ'de 15 Temmuz konulu konferans

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 'FETÖ: Küresel Bir İhanet Şebekesi' konulu konferans düzenlendi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül'ün konuşmacı olarak yer aldığı konferansa Karaman Valisi Fahri Meral, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, üniversite personeli ve davetliler katıldı.



"Milletimiz ihanetin en acısını yaşamıştır"



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün açılış konuşması ile devam etti. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizin büyük bir ihanet olayı yaşadığını belirten Rektör Akgül, "Yıllarca masum bir maske takarak sureti haktan görünen ve devletimizin çeşitli kademelerine sızarak ülkemizin bütün imkanlarını kullanan ihanet şebekesi, küresel kimi aktörlerle işbirliği içerisinde ülkemiz insanlarına silah doğrultmuş ve kendi çıkarı için devletimizin geleceğini karartmayı göze almıştır. Ülkemizin siyasi tarihi boyunca pek çok darbeye tanıklık eden aziz milletimiz, 15 Temmuz'da kendi askeri, kendi silahı, kendi tankı ve kendi uçağıyla sırtından vurulmuş, ihanetin en acısını yaşamıştır" dedi.



Rektör Akgül konuşmasını şöyle sürdürdü: "O karanlık ve sisli gecede oynanan küresel oyunu anında fark eden milletimiz bu ihanete sessiz kalmamış, milli varlığına ve en kutsal değerlerine yönelik girişilen bu darbe teşebbüsüne karşı canını ortaya koymaktan çekinmemiştir. Bugün burada bir kez daha 15 Temmuz'u konuşarak, idrak ederek ve yeniden yaşayarak anlamaya çalışacağız. 15 Temmuz'a sayılı günler kala düzenlenen bu konferansın çok anlamlı olduğunu ve o günü unutmamak, unutturmamak adına bu tarz etkinliklerin son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Bu vesileyle tüm vatan şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."



Program, KMÜ öğrencileri Kayra Aydemir'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Furkan Çörten'in '15 Temmuz Destanı' isimli şiiri seslendirmesi ile devam etti.



"Zihin arka planımız bu tür acılarla doludur"



15 Temmuz belgesel film gösteriminin de yapıldığı programda daha sonra Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül'ün konferansına geçildi. FETÖ'nün yapılanması ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Kudret Bülbül, "Ülkemizde olağandışı bir durum olduğunda hepimizin aklına darbeler gelir. Abdulhamit, Menderes, Özal ve Erbakan Hocamıza yapılanların hepsi zihnimizde yer etmiş durumda. Zihin arka planımız bu tür acılarla doludur. Geçmişte yaşanan bu tür olaylar neticesinde sabrı taşan milletimiz o gece de bu hassasiyetle birlikte hareket etmiştir. Allah, o gece bu milletin gönlünden korkuyu aldı. Hiç kimse bir kenara kaçmayı düşünmedi ve herkes o bombalara, o tanklara ve silahlara karşı koydu" diye konuştu.



"Türkiye, kendi haline bırakılamayacak bir ülkedir"



FETÖ'nün küresel bir istila hareketi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bülbül konuşmasını şöyle sürdürdü: "Böyle bir mekanizma içerisinde İslami terminolojiler de saptırılıyor ve insanlar farklı şeylere inandırılıyor. Bu anlayış İslami geçmişe, kültüre ve tarihe bakılmaksızın o zatın kendisine itaati öne almıştır. Ülkemiz, tarihi derinliği olan bir ülkedir ve tarihi bir misyona sahip olan ülkeler her zaman bu tip oyunlara açık ülkelerdir. Bu yüzden bu oyun başka ülkeler yerine ülkemizde oynandı. Türkiye, kendi haline bırakılamayacak bir ülkedir. Çünkü Türkiye kendi haline bırakılırsa daha adil bir küresel düzen için mücadele verecek bir ülkedir. Bu yüzden de Türkiye'yi sürekli bu tür oyunlarla vesayet altında tutmaya çalışırlar. FETÖ bitse dahi FETÖ'ler asla bitmez. Bu milletin bu vizyonu olduğu sürece bu tip müdahalelerle sürekli karşı karşıya kalacağız. Ülkemizdeki FETÖ tehdidi büyük ölçüde azaldı fakat bitmedi. Dünyada ise aynı tehlike halen devam ediyor. "



"Çok ağır bedeller ödedik"



Prof. Dr. Bülbül konuşmasının son bölümünde ise sivil toplum kuruluşları ve FETÖ ile mücadelede yapılması gerekenler hakkında anlatımlarda bulunarak, "FETÖ'yü bir cemaat olarak bilip diğer cemaatleri de bu örgüt ile aynı kefeye koymak yanlış olur. Sivil toplum örgütleri toplumumuzun her alanında her zaman yer alacaktır. Bunlar toplumun kaçınılmaz unsurlarıdır. Bizler vakıf medeniyetinin çocuklarıyız. FETÖ'den çeşitli dersler çıkarmalıyız. Milletimizin yazdığı destan ders çıkarmamız gereken en büyük etkendir. Dünyaya bir darbe, en barışçıl ve en demokratik şekilde nasıl engellenir kanıtlamış olduk. Fakat bu süreci atlatırken ağır bedeller ödedik. Bu kadar ağır bedel ödemişsek bu bedeli başka milletler de ödemesin diye bunu her ortamda dile getirmemiz gerekiyor. Bu olaylardan daha fazla özgürlük, eşitlik ve katılımcılık dersi çıkarmalıyız. Daha fazla özgürlük, eşitlik ve katılımcılığın olduğu bir toplumda bu tip yer altı mekanizmalarına da göz yummamış oluruz" ifadelerini kullandı.



Konferansın ardından Prof. Dr. Kudret Bülbül'e Vali Meral ve Rektör Akgül tarafından hediye ve plaket takdimi yapıldı. Program, KMÜ İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Duran Ali Yıldırım'ın yaptığı dua ile sona erdi. - KARAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

