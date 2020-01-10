KMÜ'de 2. Basın Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle '2. Basın Çalıştayı' düzenlendi.



Çalıştaya KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, ildeki basın kuruluşlarının temsilcileri ve üniversite personeli katıldı.



"Gazeteci, toplumun gözü ve kulağıdır"



Basın mensupları ile gerçekleştirilen kahvaltılı buluşmanın açılış konuşmasını KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül yaptı. Sözlerine basın temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başlayan Rektör Akgül, "Gazeteci toplumun gözü, kulağıdır. Sosyal sorumluluk bilinciyle kamuoyunun gelişmeler hakkında hızlı ve doğru bilgilendirilmesi için her şartta görev peşinde koşan, mesai kavramı gözetmeksizin gece-gündüz hizmet üreten bir mesleğin mensubudur. Toplumun doğru ve güvenilir bilgiye erişmesini sağlayan gazeteciler demokrasilerin temel taşlarından biridir. Gazetecilik mesleğindeki hızlı değişimin farkındayız. Medyanın baştan aşağı dijital dönüşüm içine girdiği bu dönemde, Karaman basını olarak siz değerli basın sektörü çalışanlarının başarıları, bizim mutluluğumuzdur." dedi.



"KMÜ bize milletimizin emaneti"



Rektör Akgül konuşmasının devamında ise KMÜ ile ilgili bilgiler paylaşarak göreve geldiği 26 Ocak 2017'den itibaren üniversitede yaşanan akademik gelişmelerle ilgili şunları söyledi: "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak milletimizin bize bir emaneti olan üniversitemizi daha iyi yerlere getirmek ve halkımızın güvenine layık olmak için göreve geldiğimiz günden bu yana önemli adımlar attık ve üniversitemizi geliştirmek amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeksizin devam etmekteyiz. Geçen üç yıllık süre zarfında bu hedef doğrultusunda Sanat, Tasarım ve Mimarlık, Tıp ve Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi olmak üzere üç yeni fakülte kurduk. Bunlardan Tıp Fakültesi ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesini öğrencilerle buluşturduk. Diş Hekimliği Fakültemize ise önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde öğrenci almak üzere elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz. Bu gelişim sürecinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu açtık. Aralarında Yeni Medya bölümünün de bulunduğu beş programa öğrenci aldık. Yabancı Diller Yüksekokulu da kurduğumuz diğer bir yüksekokulumuz. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitümüzü açarak dört farklı programla lisansüstü eğitim vermeye başladık. Bütün bunlarla birlikte üniversitemiz genelinde üç yıl içerisinde 22 yeni lisans, 17 yeni ön lisans ve 45 yeni lisansüstü program açarak üniversitemize toplamda 84 yeni program kazandırmış olduk. Böylece, üniversitemizde eğitim-öğretim verilen program sayısında yüzde 47'lik bir artış gerçekleştirdik. Ayrıca Uysal-Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu açmak üzere de YÖK'e başvurumuzu yaptık. Yine bu süre zarfında 16 yeni uygulama ve araştırma merkezi açtık."



"KMÜ ailesinin alınteri ve sizlerin desteği ile daha birçok gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız"



Rektör Akgül üniversite ile ilgili sayısal verileri paylaştığı konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Göreve geldiğimiz günden bu yana üniversitemizde ulusal ve uluslararası düzeyde 29 bilimsel toplantı düzenledik. Kamu kurumları, sivil toplum ve sanayi kuruluşları başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla 55 farklı işbirliği protokolü imzaladık. Üniversitemizin öğretim üyesi sayısında yüzde 111, toplam akademisyen sayısında da yüzde 30'luk bir artış sağladık. Kurumsal yapımızı güçlendirerek ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine geçtik. Yine 2019-2023 Stratejik Planımızı hazırlayarak üniversitemizin farklılaşma alanlarını; 'Türk Dili', 'Gıda ve Tarım' ile 'Yenilenebilir Enerji' olarak belirledik. Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde, tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak Türk Akreditasyon Kurumuna başvurumuzu yaptık ve başvurumuz kabul edildi. Şimdilik öncelikle gıda sanayimizin ihtiyacı olan 9 parametre üzerinden, daha sonra ise 20 ila 30 parametre üzerinden laboratuvarlarımızın akredite olmasını umut ediyoruz. Yine önümüzdeki yıl için ulusal ve uluslararası birçok faaliyetimizi planlamış bulunuyoruz. Çalışanlarımızın alınteri, sizlerin ve halkımızın güven ve desteğiyle, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi adına daha birçok güzel gelişmeyi hep birlikte yaşamak istiyoruz."



Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün konuşmasının ardından TRT Haber Muhabiri Hüseyin Günay ile Anadolu Ajansı Muhabiri Behçet Alkan, gazeteciliğe başladıkları günden bugüne kadar savaş muhabirliği ile sahada kazanmış oldukları tecrübeleri ve deneyimleri basın mensuplarına aktardı.



Çalıştay Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün basın mensuplarına hediye takdimiyle son buldu. - KARAMAN