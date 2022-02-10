Üye Girişi
KMÜ'de "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" değerlendirme toplantısı - Son Dakika

KMÜ'de "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" değerlendirme toplantısı

10.02.2022 17:00
KMÜ'de "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" değerlendirme toplantısı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından " 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından " 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

KMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, il ve üniversite protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Rektör Ak'ın açılış konuşması ve 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı'na dair değerlendirmesini içeren sunumuyla devam etti.

Ak, göreve başlamasının üzerinden geçen bir yılın ardından üniversitede yaşanan gelişmeleri detaylı olarak katılımcılarla paylaştı.

Konuşmaların ardından "Yunus Emre Kirişçi Baba" kitabının tanıtımının yapıldığı panele geçildi.

Yönlendiriciliğini KMÜ Rektör Yardımcısı ve kitabın yazarlarından olan Prof. Dr. Hüseyin Muşmal'ın yaptığı panelde kitabın diğer yazarları Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin Aköz ile Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Elamanı Araştırma Görevlisi Emre Koç konuşmacı olarak yer aldı.

Üniversiteye ve Karaman'a katkı sunan hayırsever iş insanlarına berat ve hediye takdimleriyle devam eden program, Yunus Emre ezgilerinden oluşan müzik dinletisiyle sona erdi.

YORUMLAR
500

Yunus Emre, Üniversite, Rektör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KMÜ'de '2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı' değerlendirme toplantısı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
16:05 Demokrasi endeksinde 103. sıradayız! Dünyanın en demokratik ülkesi Norveç
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:07:48. #1.11#
SON DAKİKA: KMÜ'de "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" değerlendirme toplantısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement