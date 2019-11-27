Son Dakika Haberleri: KMÜ'de 24 Kasım etkinliği
Son Dakika Güncel KMÜ'de 24 Kasım etkinliği - Son Dakika

KMÜ'de 24 Kasım etkinliği

6 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Öğrenci Topluluğu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında " Bir Cana Dokunanlar" adlı söyleşi ve şiir dinletisi düzenlendi.

KMÜ'de 24 Kasım etkinliği, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Öğrenci Topluluğu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında " Bir Cana Dokunanlar" adlı söyleşi ve şiir dinletisi düzenlendi.

Saygı duruşun ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan KMÜ BESYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Tekin, öğretmen kavramı ve 24 Kasım'ın anlamı ile ilgili bilgiler paylaştı.

Açılış konuşmasının ardından KMÜ Halk Oyunları ekibinin gösterisi sahne aldı ve şehit öğretmenler anısına "Ben Öğretmen Olmak İstiyorum" adlı şiir okundu.

Şiir dinletisinin ardından moderatörlüğünü Doç. Dr. Murat Tekin'in yaptığı söyleşi yapıldı.

Söyleşinin ardından konuşmacılara plaket takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 19:02:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KMÜ'de 24 Kasım etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]