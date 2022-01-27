KMÜ'de 24 Ocak kararlarının ekonomik ve siyasi boyutu konulu panel düzenlendi - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) "24 Ocak Kararlarından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Tarihsel Süreçte Türkiye'de Ekonomi Politikaları ve Siyasal İzdüşümü" konulu panel düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açış konuşmasını KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak yaptı.

Rektör Ak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan itibaren tarihsel akışı içerisinde yaşanan önemli siyasi ve ekonomik olaylardan bazı kesitler anlatarak başladığı konuşmasında, 24 Ocak kararlarının yıl dönümünde yapılan panelin önemine değindi.

Daha sonra geçilen paneli, İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefa Usta idare ederken, Doç. Dr. Yiğit Anıl Güzelipek ve Doç. Dr. Bülent Darıcı da panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde Doç. Dr. Yiğit Anıl Güzelipek 24 Ocak kararlarının döneme yönelik ekonomik ve siyasi açıdan değerlendirmesini yaparken, Doç. Dr. Bülent Darıcı Türkiye'de 1980 yılından günümüze kadar kurulan hükümetlerin uygulamaya koyduğu ekonomi politikalarının genel bir değerlendirmesini yaptı.

Panel dinleyicilerin soruların cevaplandırılması ile sona erdi.