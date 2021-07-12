KMÜ'de afet farkındalık eğitimi düzenlendi - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi ile Karaman İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 'Afet Farkındalık Eğitimi' düzenlendi.

2021 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından Afet Eğitim Yılı olarak belirlenmesinin ardından Karaman Valiliği ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereğince düzenlenen çevrimiçi eğitime Rektör Prof. Dr. Namık Ak, üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Oturum yönlendiriciliğini KMÜ Rektör Danışmanı ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sefa Usta'nın yaptığı eğitime Karaman AFAD İl Müdürü Şerife Han konuşmacı olarak katıldı.

Eğitim öncesi kısa bir konuşma yapan Rektör Ak, Bir olay vuku bulduğu zaman değil, öncesinden tedbir almak önemli olduğunu belirterek, "AFAD zaten farkındalık oluşturmak için kuruldu. Türkiye çapında da bu yaygınlaştırılıyor ve bu çok doğru bir hadise. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

AFAD İl Müdürü Han'da "Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi" konulu sunumunda çevredeki riskler, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken hazırlıklar konularına değindi.

Eğitim, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.