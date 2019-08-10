KMÜ'de Bayramlaşma
29 dakika önce
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) bayramlaşma töreni yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:00 Kaynak: AA
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) bayramlaşma töreni yapıldı.
KMÜ'de Kurban Bayramı
öncesinde Sağlık Kültür ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Daire Başkanlığı fuaye alanında bayramlaşma töreni düzenlendi. Rektör
Prof. Dr. Mehmet Akgül
, üniversite çalışanlarıyla tek tek tokalaşıp bayramlarını kutladı.
Bayram dolayısıyla memleketlerine gidecek olan üniversite personeline 'Bayram sevincimiz hüzne dönüşmesin' uyarısında bulunan Akgül, "Memleketinize giderken trafik kurallarına uygun bir şekilde dikkatlice seyahat etmenizi tavsiye ediyor, ailelerinizle birlikte huzurlu ve keyifli bir bayram geçirmenizi diliyorum" şeklinde konuştu.
Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır Başkan Mansur Yavaş'tan bayram öncesi şirket çalışanlarına ikramiye müjdesi Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz TRT'de Kaz Dağları için konuşan çocuğu susturan sunucudan açıklama: Evime göz yaşlarıyla döndüm