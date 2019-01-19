Kmü'de Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Sempozyumu Düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) "Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar" konulu sempozyum düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) "Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar" konulu sempozyum düzenlendi.





KMÜ BESYO Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, daha önce yapılan sempozyumların hep Ankara'da düzenlendiğini anımsatarak, şöyle devam etti:



"Spor eğitiminde yeni kurallar ve yeni öğretim metotlarını bu sempozyumda tartışacağız. Eğitim dediğimiz zaman eğitim tek başına bir şey ifade etmiyor. Eğitim öğretim veya öğretim eğitim şeklinde olduğu zaman bir bütünlük temsil ediyor. Biz sporcumuzu zeki, çevik hem de ahlaklı olsun istiyoruz. Bu şekilde yüksekokul olarak spor alanında çeşitli başarılara imza atıyoruz.



KMÜ spor alanında kendini ispat etmiş Türkiye ve dünya çapında ülkemizi ve okulumuzu çok güzel bir şekilde temsil etmişlerdir. Eğitim dediğimiz zaman sadece öğretim şeklinde yaparsak herhangi bir mana ifade etmiyor. Onu eğitim şekline yani alışkanlıklar şekline getirdiğimiz zaman ancak eğitim, eğitim olarak ortaya çıkıyor."





Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan da, "Hayat tek başına akademik bir hayat değil biz insanız. Gerçek hayatın içerisinde akademik hayatı iş hayatı bir parçadır. Biz iyi insan yetiştirmek konusunda öğretmenlerimize mesaj verme derdindeyiz. Uluslararasılaşmak konusunda son derece büyük bir çaba içerisindeyiz. Bu ülkenin spor ve akademik eğitmenlerinin bu çaba içerisinde olması için her türlü yardımı yapmaya hazırız." diye konuştu.





Sempozyuma, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, daire müdürleri, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

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