Kmü'de Besyo Öğrencilerinden Tiyatro Gösterisi
38 dakika önce
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Öğrenci Topluluğu tarafından Eğitim Psikolojisine yönelik farklı konuları içeren tiyatro gösterileri sergilendi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
(KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Öğrenci Topluluğu tarafından Eğitim Psikolojisine yönelik farklı konuları içeren tiyatro gösterileri sergilendi.
KMÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, Topluluk Akademik Danışmanları Doç. Dr. Murat Tekin
eşliğinde Karaman Spor Lisesini ziyaret etti. Burada lise öğrencilerine tiyatro gösterileri sergileyen KMÜ öğrencileri, farklı konu ve kuramlarla ilgili anlatımlarda bulundu. Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Topluluk Akademik Danışmanı Doç. Dr. Murat Tekin, öğrenmenin insan yaşamı için vazgeçilmez bir unsur olduğunu dile getirerek, "Öğrenme, farklı disiplinlerle birleştiğinde kalıcı davranış değişikliğine yol açabilmektedir. Biz de öğrencilerimizle birlikte öğrenmenin önemi ve diğer disiplinlerle birlikteliği üzerine tiyatro gösterileri hazırlayarak bu gösterilerimizi Spor Lisesi öğrencileri ile paylaştık. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğrencilerime ve Spor Lisesi Müdürü İsmail Doğan
'a teşekkür ediyorum" dedi. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:31 Kaynak: İHA
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