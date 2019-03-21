Son Dakika Haberleri: Kmü'de "Bizim Yunus" Adlı Sergi ve Söyleşi

Kmü'de "Bizim Yunus" Adlı Sergi ve Söyleşi

29 dakika önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) "Bizim Yunus" adlı sergi ve söyleşi düzenlendi.

Kmü'de
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) "Bizim Yunus" adlı sergi ve söyleşi düzenlendi.

KMÜ Yunus Emre ve Hoşgörü Öğrenci Topluluğu ile Yunus Emre'yi Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kemal Kabasakal, Karamanlı Yunus Emre'nin hayatını anlattı.

Kabasakal, dedesi ve babası Karamanlı olan Yunus Emre'nin Karaman'da doğduğu ve Karaman'da vefat ettiğini söyledi.

Yunus Emre'nin 17 il, iki ülke ve bir ada olmak üzere birçok yerde makamı olduğunu ifade eden Kabasakal şunları aktardı,

"Yunus Emre, eğitimli, zengin, bilgili ve Türkiye'nin pek çok yerini gezmiş bir zattır. Yunus Emre; Allah, vatan, bayrak sevgisinin yanında hoşgörüsü ile bilinir. Yunus Emre azdır, özdür ve sözdür. Yunus Emre'ye gereken değer verilmeli ve sahip çıkılmalıdır."

Söyleşinin ardından öğrenciler Yunus Emre'nin hayatının, şiirlerinin ve sözlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:56 Kaynak: AA

Karamanlı, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Güncel
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