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KMÜ'de "Değişen Dünya'da Aile" konulu konferans - Son Dakika

KMÜ'de "Değişen Dünya'da Aile" konulu konferans

31.12.2021 13:38
KMÜ'de "Değişen Dünya'da Aile" konulu konferans

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Değişen Dünyada Aile" konulu konferans düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Değişen Dünyada Aile" konulu konferans düzenlendi.

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün konuşmacı olduğu konferansa KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ile Prof. Dr. Murat Ertekin, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Rektör Namık Ak yaptığı açış konuşmasında değişenin dünyanın değil insanlık olduğuna dikkat çekerek, "Aile insanlıkla birlikte var olan toplumsal bir kurumdur. Tarihsel süreç içerisinde ailenin işlevleri ve yapısı da değişim göstermiştir. Geleneksel geniş ailelerimizin yerini zamanla çekirdek aileler almaya başlamıştır." dedi.

Ailenin biyolojik, psikolojik ve ekonomik görevleri bulunduğunu belirten Ak, şunları kaydetti:

"Aile, insanların yalnızlığını gidermekte, onlara sevgi ve saygı katmaktadır. Şüphesiz insanlar toplumsal varlıklardır. Toplumsal değerlerin insanlara ilk aktarıldığı yer de ailelerdir. Toplumsal değerlerin üretilmesi, aktarılması ve denetlenmesi noktasında göreve sahip olan aile kurumu, milli kültürün taşınmasında da önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla aile hem toplum hem de birey açısından önemli kurumlardandır. Bu nedenle değişen dünyada aile kurumunun güçlendirilmesi ve korunması gerekmektedir."

Prof. Dr. Mehmet Akgül de ailenin, sosyal gruplar içinden en sürekli ve önemli olanı olduğunu, ailenin, rastgele bir sosyal grup değil, insan denen varlığın doğduğu andan itibaren hayatının sonuna kadar bir fert olarak varoluşunu sürdürdüğü bir yapı olduğunu aktardı.

Bu durumun ailenin sürekliliğini gösterdiğini vurgulayan Akgül, " Ailenin önemi ise insan hayatının eğitim ve öğretiminin dayandığı temel kurum olmasında yatmaktadır. Aile mutlu bir hayata kaynaklık eden yuva olma vasfının yanında ferdi insana dönüştüren ve hayatı anlamlı kılan bilgi ve değerlerin aktarıldığı okul işlevine sahiptir. Aile, her şeyden önce evlilik birliğidir." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Akgül konuşmasının devamında ailenin işlevlerine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanların üreme ve yetişme faaliyetlerinin bir aile müessesesi etrafında biçimlenmesi sadece sosyal bir olay olarak ele alınamaz. İnsan biyolojisi açısından da ailenin doğuşu ve zorunluluğunu hazırlayan; sürekli birliktelik, anne, baba ve çocuk arasındaki ilişki ve bağımlılığının uzun süreli olması, kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılık, aile reisliği ve aile içi rollerin dağılımı gibi sebepler vardır. İnsanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi aile ile mümkündür. Ailede öğrenilen ve benimsenen değerler aracılığıyla toplumda ortak kültür, huzur ve güven tesis edilir ve böylece toplumun sürekliliği teminat altına alınır. İnsan yetiştirme biçimimizi hem aile hem de eğitim-öğretim faaliyetleri açısından yeniden gözden geçirerek milli bir kültür üretmeliyiz."

Konferans, soru cevap bölümünün ardından onurluk takdimi ile sona erdi.

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Mehmet Akgül, Üniversite, Araştırma, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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