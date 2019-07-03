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KMÜ'de eğitim semineri

1 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 'Davranışsal ve Sosyal Bilimlerde Nitelikli Yayın Yapma Süreci' konulu eğitim semineri düzenlendi.

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 'Davranışsal ve Sosyal Bilimlerde Nitelikli Yayın Yapma Süreci' konulu eğitim semineri düzenlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Volkan Doğan, Türkiye'de özelikle İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinde rekabet ortamının eskiye oranla daha işler hale geldiğini hatırlattı.

Rekabet ortamı arttığı için farklı gerekliliklere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Bunlardan birisi de nitelikli yayın yapma gerekliliği olarak karşımıza çıkıyor. Nitelikli yayını sadece SSCI dergilerde yayınlanmış yayınlar olarak görmüyorum. Yüksek nitelikli dergilerde yayın yapılması bir amaca dönüşmüş durumda. Süreç, işi özümsemek yerine yayın var mı yok mu değerlendirmesine doğru evriliyor. Amaç odaklı yaklaşıma göre hedef, dergide yayın yapabilmek fakat araç odaklı yaklaşımda ise hedef, bilgi üretmek ve bu bilgiyi paylaşmak olarak karşımıza çıkıyor."

Bilim yapabilmek için gerçekliğe ve dolayısıyla bilime yönelik duruşa, kritik okuma ve soyutlama becerisine, metodolojik uzmanlığa, net ve duru ifade yeteneğine muhakkak sahip olunması gerektiğini vurgulayan Doğan, nitelikli yayın yapılamamasının önündeki engelleri sıralayarak çözüm önerileri sundu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:09 Kaynak: AA
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