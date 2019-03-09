Kmü'de Felsefe Çalıştayı Düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
'nde (KMÜ) felsefe çalıştayı düzenlendi.
Üniversitedeki Karaman Felsefe Grubu tarafından düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan KMÜ Felsefe Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Arda
Erdenk, felsefe çalışanları olarak belli problemleri ortaya koyup bunları tartıştıklarını söyledi.
Fakat bu problemlerin akademisyenler ve öğretmenler arasındaki iletişim sorunları nedeniyle kısıtlı bir kesimle sınırlı kaldığını aktaran Erdenk, "Bu çalıştayı düzenlememizdeki temel amaç da bu sorunları ve çözüm önerilerini akademisyenler ve öğretmenler olarak bir araya gelerek karşılıklı görüşebileceğimiz bir ortam yaratma isteğimizdi. Faydalı bir çalıştay olmasını temenni ediyorum." dedi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman da iletişim ve dilin, felsefenin iyi anlaşılabilmesi için büyük bir önem taşıdığına değindi.
Dilinde felsefenin alanlarından birisi olduğunu ifade eden Kirman, şunları kaydetti:
"Dili iyi bir şekilde kullanmak felsefeyi iyi anlamak için de önemlidir. Felsefeciler olarak dil konusuna özellikle bu anlamda dikkat çekmek istiyorum. Günümüzde din öğretiminde kullanılan dilimizin de yenilenmesi gündemde yer ediniyor. Bu durumda yeni bir dil inşa edeceksek felsefe ve dil ilişkisini yeniden inşa etmemiz de kaçınılmaz oluyor. Bu toplumda felsefe yapmak zorundaysak toplumun sosyal gerçekliğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor."
Çalıştayda akademisyen ve öğrencilerden oluşan gruplar, felsefe alanında yaşanan sorunların tespit ve çözüm önerileri üzerine görüşlerini paylaştı.