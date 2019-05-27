Son Dakika Haberleri: KMÜ'de Geleneksel Türk Sporları tanıtıldı

KMÜ'de Geleneksel Türk Sporları tanıtıldı

3 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Öğrenci Topluluğu tarafından 'Geleneksel Türk Sporları' konulu etkinlik düzenlendi.

KMÜ'de Geleneksel Türk Sporları tanıtıldı, System.String[]
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Öğrenci Topluluğu tarafından 'Geleneksel Türk Sporları' konulu etkinlik düzenlendi.

KMÜ Kütüphanesi önünden hareket eden kortej ile başlayan etkinlik, Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Tarihi ve Olimpizm dersi alan birinci sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu mangala, okçuluk, çögen, dokuz kumalak, gökbörü, güreş, avcılık, cirit, tokuz korgol, çark-ı pelek, matrak, kılıç, tomak, gürz, bilek güreşi, tepük ve kayak sporlarını yansıtan gösteriler ve sunumlar ile sona erdi.

Doç. Dr. Murat Tekin etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, ata sporlarını genç nesillere aktarmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Ata sporlarının tarihi kökenlerini inceleyerek Türk spor kültürünün oluşmasındaki önemli farklılıkları ortaya koymayı ve Türk Cumhuriyetlerindeki sosyal, kültürel ve sportif alandaki tarihi değerlerimizi tanıtmayı hedefledik. Öğrencilerimiz açısından renkli ve faydalı bir etkinlik oldu" dedi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:15 Kaynak: İHA
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Güncel
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