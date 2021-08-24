KMÜ'de genel sekreter değişti - Son Dakika

KMÜ Genel Sekreterlik Makamında düzenlenen devir teslim töreninde daha önce rektör danışmanı olan yeni Genel Sekreter Kırboğa, görevi Tüfekci'den devraldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) genel sekreter vekilliği görevine Doç. Dr. Ziyaeddin Kırboğa getirilirken, Üniversitede genel sekreterlik görevini yürütmekte olan Ahmet Tüfekci ise rektör danışmanı oldu.

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