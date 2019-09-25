KMÜ'de Gıda Biyoteknolojisi Sempozyumu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTU) ev sahipliğinde, Michigan State Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Gıda Biyoteknolojisi Sempozyumu başladı.



KMÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sibel Yağcı, Mühendislik Fakültesinin konferans salonunda yaptığı konuşmada, iki gün sürecek sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Biyoteknolojinin gelişmiş modern ve teknik biyolojik sistemlerin kullanılmasıyla ortaya çıkmış bir teknoloji olduğunu, günümüzde 21'inci yüzyılın en önemli teknolojileri arasında sayıldığını ifade eden Yağçı, şunları kaydetti:

"Özellikle küresel problemlerin çözümünde adres gösterilen biyoteknolojinin sağladığı inovasyon ve teknolojik gelişmelere baktığı zaman, örnek vermek gerekirse Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık 22 milyon kişilik istihdam yarattığı görülmektedir. Modern dünyanın bu hızlı değişiminde doğallıktan uzaklaşmadan beslenme ihtiyacımızı karşılamak için bütün insanlık olarak gıda biyoteknolojisindeki gelişmeleri çok yakından takip etmemiz gerekiyor."



Michigan State Üniversitesi Gıda Bilimi ve İnsan Beslenmesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Zeynep Üstünol, Gıda Teknolojisinin Beslenme ve Gıda İsrafının Önlenmesindeki Rolü, konulu konuşmaların ardından KMÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Sutay Kocabaş, Gıda Enzimlerinin Endüstriyel Uygulamaları ve İlgili Regülasyonlar, KMÜ Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ceren Bayraç da Biyosensörler ve Gıda Güvenliği Uygulamaları üzerine birer sunum yaptı.