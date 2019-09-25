KMÜ'de Gıda Biyoteknolojisi Sempozyumu başladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTU) ev sahipliğinde, Michigan State Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Gıda Biyoteknolojisi Sempozyumu başladı.



25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sempozyumun ilk günkü programı Karaman'da yapıldı. KMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Üner, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen program, açılış konuşmasıyla başladı.



"Doğallıktan uzaklaşmadan beslenme ihtiyacını karşılamak"



KMÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sibel Yağcı, yaptığı konuşmada "Biyoteknoloji, gelişmiş modern ve teknik biyolojik sistemlerin kullanılmasıyla ortaya çıkmış bir teknoloji olup günümüzde 21'inci yüzyılın en önemli teknolojileri arasında sayılmaktadır. Özellikle küresel problemlerin çözümünde adres gösterilen biyoteknolojinin sağladığı inovasyon ve teknolojik gelişmelere baktığımız zaman, örnek vermek gerekirse Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık 22 milyon kişilik istihdam oluşturduğu görülmektedir. Modern dünyanın bu hızlı değişiminde doğallıktan uzaklaşmadan beslenme ihtiyacımızı karşılamak için bütün insanlık olarak gıda biyoteknolojisindeki gelişmeleri çok yakından takip etmemiz gerekiyor." dedi.



Doç. Dr. Yağcı, iki gün sürecek sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine son verdi.



Açılış konuşmasının ardından KMÜ Gıda Mühendisliği Araştırma Görevlisi Fuat Gökbel söz alarak bölümün tanıtımını yaptı. Gökbel, KMÜ Gıda Mühendisliği Bölümünün 2010 yılında kurulduğunu ve ilk mezunlarını 2015 yılında verdiğini hatırlatarak "Bölümün öğretim elemanı kadrosu 15 kişiden oluşmakta olup sekiz Ar-Ge ve iki adet de öğrenci uygulama laboratuvarımız mevcuttur. Bölümümüzün şuan 123 aktif öğrencisi, 264 mezunu var. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında 45 lisansüstü program öğrencisi mevcut. Bölüme ilk üç sıradan yerleşen öğrencilere dört yıl boyunca her ay eğitime destek bursu verilmektedir" dedi.



Sunumlarla devam eden programda ilk sözü alan Michigan State Üniversitesi Gıda Bilimi ve İnsan Beslenmesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Üstünol, "Gıda Teknolojisinin Beslenme ve Gıda İsrafının Önlenmesindeki Rolü", ardından söz alan KMÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Sutay Kocabaş, "Gıda Enzimlerinin Endüstriyel Uygulamaları ve İlgili Regülasyonlar", sonrasında söz alan KMÜ Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ceren Bayraç ise "Biyosensörler ve Gıda Güvenliği Uygulamaları" adlı sunumlarını yaptı.



Programda "Endüstri katılımı" bağlamında ise Slava Süt Genel Müdürü Mustafa Hayri Kundakçı söz alarak firmalarının faaliyet alanı, kaşar peyniri üretim süreci, pazarlama stratejileri ve mesleki etik konularına değindi. Sempozyumun ilk günü, KMÜ laboratuvarlarının gezilmesi ve şehir turunun ardından sona erdi. - KARAMAN