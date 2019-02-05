Son Dakika Haberleri: Kmü'de Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kmü'de Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

43 dakika önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Başlangıcı Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Kmü'de Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Başlangıcı Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Üniversitenin VIP salonunda gerçekleştirilen toplantıda öğrencilerin güvenliği ele alınarak konu başlıkları çerçevesinde kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve güvenlik tedbirleri hakkında istişarede bulunuldu. Toplantı, huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi geçirilmesi temennisiyle sona erdi.

Karaman Valisi Fahri Meral ile KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İsmail Şahin, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, KMÜ Genel Sekreteri Ahmet Tüfekci, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ali Osman Bebek, Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Dedebaş ve Emniyet Şube Müdürleri katıldı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:53 Kaynak: İHA

Mehmet Akgül, Karaman, Güncel
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