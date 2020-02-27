KMÜ'de İİBF öğrencilerine kariyer tüyoları - Son Dakika
Son Dakika Güncel KMÜ'de İİBF öğrencilerine kariyer tüyoları - Son Dakika

KMÜ'de İİBF öğrencilerine kariyer tüyoları

6 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Uluslararası İlişkiler ve Gençlik Grubu Öğrenci Toplulukları tarafından 'İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin (İİBF) Geleceği ve Kariyer Planlaması' konulu söyleşi düzenlendi.

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Uluslararası İlişkiler ve Gençlik Grubu Öğrenci Toplulukları tarafından 'İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin (İİBF) Geleceği ve Kariyer Planlaması' konulu söyleşi düzenlendi. Ekonomist ve Yazar Ziya Sevim'in konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Ekonomist ve Yazar Ziya Sevim, ülkemizdeki dört gençten üçünün İİBF mezunu ve Türkiye'de en fazla mezun veren fakültenin İİBF olduğunu belirterek, "Eğer işsiz olmak istemiyorsanız hedef koymanız gerekiyor. Hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsanız o alanın üzerine gidin. Bu bölümden mezun olunca sizin bir farkınızın olması lazım. Bir farkındalık oluşturmak istiyorsanız öğrenci topluluklarına mutlaka üye olun ve en başta kendinizi tanıma imkanı bulun." dedi.


"Reklamınızı iyi yapın"


Öğrencilere eğitim süreçleri ve mezuniyetleri sonrası için tavsiyelerde bulunan Sevim konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sizin robotlardan ve yapay zekadan daha iyi olmanız lazım. Bu farkındalığı da sosyal girişimcilikle yapabilirsiniz. Kendi hayat felsefeniz ve amacınız neyse ona göre planlamanızı yapın. Okulunuz bittiğinde diploma notunuz değil, kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz önemli olacak. İstekleriniz bir anda gerçekleşmez, bu yüzden sabırlı olun. Ne yapıyorsanız yapın ama reklamınızı iyi yapın."


Öğrencilerin sorularının cevaplandırılması ve plaket takdiminin ardından söyleşi sona erdi. - KARAMAN

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:51 Kaynak: İHA
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