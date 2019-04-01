Son Dakika Haberleri: Kmü'de İlk ve Acil Yardım Sempozyumu Düzenlendi

Kmü'de İlk ve Acil Yardım Sempozyumu Düzenlendi

1 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 'İlk ve Acil Yardım Sempozyumu' düzenlendi.

Kmü'de İlk ve Acil Yardım Sempozyumu Düzenlendi, System.String[]
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 'İlk ve Acil Yardım Sempozyumu' düzenlendi.

KMÜ İlk ve Acil Yardım Öğrenci Topluluğu ile Karaman İlk ve Acil Yardım Derneği tarafından düzenlenen sempozyumda ilk ve acil yardım yöntemleri konuşuldu.

Karaman İlk ve Acil Yardım Derneği Başkanı İsa Çiçek, açılış konuşmasında dernek faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgi vererek yaşadığı olaylardan örnekler sundu. Sağlık personelinin yanı sıra toplumdaki her insanın ilk ve acil yardım yöntemlerini bilmesi gerektiğine değinen Çiçek, "Bu yöntemleri bilen insanların sayısı ne kadar artarsa bu tip vakalara doğru yaklaşım oranı da o derecede artar. Sizler de öğrendiklerinizi doğru bir şekilde çevrenizdekilere anlatın ki bu yöntemler yaygınlaşsın. Hayat kurtarma noktasında bir dakika bile tereddüt etmeyin" dedi.

Başkan Çiçek'in konuşmasının ardından dernek temsilcilerinden Serkan Uysal tarafından 'erişkinlerde temel yaşam desteği' konulu sunum gerçekleştirildi. Daha sonra dernek temsilcileri Fatma Zeren, Hüseyin Şahan, Harun Pancar, Nejat Koç, Serkan Uysal öğrencilere ilk ve acil yardım teknikleri ile ilgili bilgiler aktararak tecrübelerini paylaştı.

Öğrencilerin sorularını cevaplandıran dernek temsilcileri daha sonra öğrencilerle birlikte yaptıkları uygulamalarla ilk ve acil yardım tekniklerinin birebir canlandırmasını yaptı. Sempozyum, KMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde farklı sınıflarda gün boyu süren eğitimlerin ardından sona ardı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:21 Kaynak: İHA

Uysal, Serkan, Karaman, Güncel
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