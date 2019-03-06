Son Dakika Haberleri: Kmü'de "İstanbul'da Bahçe ve Çiçek" Sergisi Açıldı

Kmü'de "İstanbul'da Bahçe ve Çiçek" Sergisi Açıldı

33 dakika önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından "İstanbul'da Bahçe ve Çiçek" temalı sergi düzenlendi.

Kmü'de
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından " İstanbul'da Bahçe ve Çiçek" temalı sergi düzenlendi.

KMÜ SKS Sergi alanında açılan sergiye, Türk süsleme sanatında kutsal mekanlar, çeşmeler, kitap sayfaları, saray ve köşkler, mezar taşları, kadınların başörtüleri ve daha pek çok alanda kullanılan çiçek çeşidi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İstanbul'un fethi ile başlayıp 18'inci yüzyıla kadar olan süreçte Türklerin bahçeye ve çiçeğe verdikleri önemi anlatan 152 adet eser 20 Mart'a kadar ziyaretçileriyle buluşacak.

Serginin açılışına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Fotoğraf Arşiv ve Sergi Koordinatörü Kenan Kaya, öğretim elemanları ile çok sayıda öğrenci katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:06 Kaynak: AA

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