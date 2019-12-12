KMÜ'de kan bağışı kampanyasında 557 ünite kan alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KMÜ'de kan bağışı kampanyasında 557 ünite kan alındı - Son Dakika

KMÜ'de kan bağışı kampanyasında 557 ünite kan alındı

6 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu ve Arama Kurtarma Doğa ve Spor Öğrenci Topluluğu üyeleri Kan Bağışı ve Kök Hücre Kampanyası düzenlendi.

KMÜ'de kan bağışı kampanyasında 557 ünite kan alındı, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu ve Arama Kurtarma Doğa ve Spor Öğrenci Topluluğu üyeleri Kan Bağışı ve Kök Hücre Kampanyası düzenlendi.

Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu Başkanı Büşra İlhan, yaptığı açıklamada, üniversitede bulunan tüm akademik birimlerde Genç Kızılay gönüllüleri olarak görev aldıklarını belirtti.


İlhan, bağışda bulunan tüm gönüllülere teşekkür etti.


Konya Kızılay Kan Bağışı Birim Sorumlusu Şenol Yüksel de yapılan işin gönüllülük işi olduğunu ifade ederek, "Gönüllü arkadaşlarımızla birlik olarak KMÜ'de iyi sonuçlar almayı amaçladık. Bu işte birlik olmak önemli. Ne kadar güler yüzlü ve içten olursak o kadar başarı elde edebiliriz. Tüm gönüllü arkadaşlarıma ve kan bağışında bulunan herkese teşekkür ederim." dedi.

Üniversitede iki hafta boyunca süren kan bağışı ve kök hücre kampanyasında 557 ünite kan alındı.

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:52 Kaynak: AA
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