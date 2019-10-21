Son Dakika Haberleri: KMÜ'de kan bağışı semineri
Son Dakika Güncel KMÜ'de kan bağışı semineri

KMÜ'de kan bağışı semineri

32 dakika önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu tarafından "Kan Bağışı ve Kök Hücre Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

KMÜ'de kan bağışı semineri, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu tarafından "Kan Bağışı ve Kök Hücre Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.


Konya Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü Kızılay Organizasyon Sorumlusu Şenol Yüksel, KMÜ konferans salonunda, insanların kan ve iğneden değil, bilgi formunu okumak ve doldurmaktan korktuğunu belirtti.


Kan bağışı ve bağış yapmanın toplumdaki önemine değinen Yüksel, "Türk toplumu olarak okuma ve yazmayı sevmiyoruz. Bizim amacımız kan almak ancak Türk toplumuna da okuma yazmayı sevdirmeliyiz." dedi.

Yüksel, kök hücrenin tanımı, kimlerin kök hücre bağışçısı olabileceği, kök hücre alma yöntemleri ve kök hücrenin Kızılay için önemi ile ilgili anlatımlarda bulundu.

Kızılay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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