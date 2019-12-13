KMÜ'de kan bağışı ve kök hücre kampanyası - Son Dakika
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KMÜ'de kan bağışı ve kök hücre kampanyası

6 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu ve Arama Kurtarma Doğa ve Spor Öğrenci Topluluğu tarafından 'Kan Bağışı ve Kök Hücre Kampanyası' düzenlendi.

KMÜ'de kan bağışı ve kök hücre kampanyası, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu ve Arama Kurtarma Doğa ve Spor Öğrenci Topluluğu tarafından 'Kan Bağışı ve Kök Hücre Kampanyası' düzenlendi.


Üniversitenin tüm akademik birimlerinde iki hafta boyunca devam eden kan bağışı ve kök hücre kampanyasında 557 ünite bağış yapıldı. Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu Başkanı Büşra İlhan, "Üniversitemizde bulunan tüm akademik birimlerimizde Genç Kızılay gönüllüleri olarak görev aldık. Kan bağışı ve kök hücre bağışlarında bulunan tüm öğrenci arkadaşlarımıza, üniversitemiz personeline ve tüm gönüllülerimize teşekkür ederim" dedi.


Konya Kızılay Kan Bağışı Birim Sorumlusu Şenol Yüksel ise, "Yaptığımız iş gönüllülük işidir. Gönüllü arkadaşlarımızla birlik olarak KMÜ'de iyi sonuçlar almayı amaçladık. Bu işte birlik olmak önemli. Ne kadar güler yüzlü ve içten olursak o kadar başarı elde edebiliriz. Tüm gönüllü arkadaşlarıma ve kan bağışında bulunan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - KARAMAN

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:41 Kaynak: İHA
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