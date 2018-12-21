Kmü'de Kazım Karabekir Paşa Konulu Panel Düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
'nde (KMÜ) "Vefatının 70. Yılında Kazım Karabekir
Paşa" konulu panel düzenlendi.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül
, Şehit Ömer Halisdemir
Konferans Salonunda düzenlenen panelde, Kazım Karabekir Paşa'nın azimli, yürekli, gerçekçi, hakiki bir kahraman olduğunu söyledi.
Kazım Karabekir Paşa'nın istiklal savaşının önde gelen isimlerinden birisi olduğunu belirten Akgül, "Kazım Karabekir Paşa, kendisine önerilen genelkurmay başkanlığı teklifini kabul etmeyerek Milli Mücadele'ye bizzat katılmış, vatanı ve milleti için makam ve mevkiden geçmiş, başarıyla yürüttüğü Doğu Cephesi komutanlığıyla Doğu Anadolu'yu düşmanın elinden kurtarmıştır." dedi. Necmettin Erbakan Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Köstüklü ise Kazım Karabekir Paşa'nın Türk eğitim tarihinde iz bırakan ve bugünün eğitim dünyasına da ışık tutan görüş ve uygulamaları mevcut olan birisi olduğunu aktardı.
Piyano çalar, beste yapardı
Köstüklü, Karabekir'in bölgede okullar açtığını da belirterek şöyle devam etti:
"Yurt dışından okullar için gerekli olan malzemeleri temin etti. Bu okullarda zamanın pedagoji ilmine uygun modern metotlar ve teknikler kullandı. Bir taraftan çocukların iş sahibi olması bir taraftan da Doğu Anadolu'nun kültür ve sanat yönünden kalkınması sağlandı. Bir kültür faaliyeti olarak ağaç, idman ve kitap bayramları düzenledi. Sanat yönü de olan bir kişiydi. Marş yazan, besteleyen, ayrıca keman ve piyano çalan birisiydi."
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı
ve Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Arıkan
'da panelde Kazım Karabekir Paşa hakkında birer sunum yaptı.