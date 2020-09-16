KMÜ'de Metalurji ve Malzeme Mühendisliği doktora programı açıldı - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programının açıldığı bildirildi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, yeni açılan doktora programının hayırlı olmasını diledi.

2018 yılı başlarında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayıyla Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının açıldığını hatırlatan Akgül, şunları kaydet:

"Eğitim-öğretim verdiğimiz her alanda hedeflerimizi büyüterek üniversitemizi bir adım daha ileriye taşımak amacıyla yeni lisansüstü programlar açmaya devam ediyoruz. Metal bilimi ve malzeme mühendisliği, günümüzde oldukça geniş bir alana hitap etmekte olup inşaat mühendisliğinden uçak üretimine, otomotiv mühendisliğinden savunma sanayine kadar birçok alanda ülkemize fayda sağlayabilecek bir bilim dalıdır. Ülkemizin özellikle son dönemlerde otomotiv ve savunma sanayi alanlarında yapmış olduğu atılımlara paralel yönde bir doktora programını üniversitemize kazandırmak bizim için gurur verici bir durum. Bundan sonraki süreçte de ülkemizin ve bölgemizin gereksinimleri doğrultusunda yeni akademik birimlerimizle gelişimimizi sürdürmeye gayret göstereceğiz."