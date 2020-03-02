KMÜ'de Necmettin Erbakan fotoğraf sergisi - Son Dakika
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KMÜ'de Necmettin Erbakan fotoğraf sergisi

6 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İdealist Gençlik Öğrenci Topluluğu ve Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) tarafından fotoğraf sergisi düzenlendi.

KMÜ'de Necmettin Erbakan fotoğraf sergisi, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İdealist Gençlik Öğrenci Topluluğu ve Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) tarafından fotoğraf sergisi düzenlendi.


Yerleşkede düzenlenen sergide konuşan ÖĞ-DER Karaman Başkanı Mehmet Karakaş, Erbakan Haftası 2020 Anma ve Anlama Programları'nın bu yılki temasının üretim, kalkınma, adil paylaşım olarak belirlendiğini belirtti.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Karataş, "Biz de hem Erbakan Hocamızın ölüm yıldönümü hem de şehitlerimiz adına böyle bir etkinlik düzenleyerek onları anmak istedik." dedi.


Sergi açılışının ardından katılımcılara pilav ikramı yapıldı.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Necmettin Erbakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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