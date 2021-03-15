KMÜ'de "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" konulu panel - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" konulu panel düzenlendi.

12 Mart İstiklal Marş'ının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında çevrimiçi düzenlenen panele Rektör Prof. Dr. Namık Ak, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mercan'ın başkanlığında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alaattin Uca ile Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdemir ve Dr. Öğr. Üyesi Mert Öksüz'ün konuşmacı olduğu panel, Rektör Prof. Dr. Namık Ak'ın açılış konuşması ile başladı.

Konuşmasında Mehmet Akif'in yaşamına değinen Rektör Ak onun milletimizin topyekün Kurtuluş Savaşı'na katıldığı zorlu dönemde elini taşın altına koyarak karış karış yurdu gezdiğini ve halkı Milli Mücadeleye karşı bilinçlendirdiğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un çok yönlü kişiliğine değinen Ak şunları kaydetti:

"Bir vatan aşığı ve dava adamı olan Mehmet Akif Ersoy; şair, muallim, vaiz, hafız, Kur'an mütercimi, veteriner hekim, sporcu ve siyasetçi özellikleriyle çok yönlü bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak onun en güçlü ve sağlam yönü kuşkusuz yılmaz bir dava adamı olması ve davasına bayrak olan şairliğidir. Mehmet Akif, örnek şahsiyeti ve başta İstiklal Marşımız olmak üzere ölümsüz dizeleriyle hepimizin hayatında derin izler bırakmıştır. O, 'Çanakkale Şehitlerine' isimli şiirinde 'Asım' olarak nitelendirdiği Müslüman Türk gencine önemli bir vasiyet bırakmıştır. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılını bir kez daha kutluyor, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı, rahmet ve şükranla anıyorum."

Açılış konuşmasının ardından Panel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mercan, Mehmet Akif Ersoy'un insanlık abidesi bir kişilik olduğuna vurgu yaparak, "O, sözünde duran, haksızlıklara göz yummayan kale gibi kişiliğe sahip birisiydi. Bizler Akif'in kişiliğini ve yaşamını örnek alarak hayatımıza uygulamalıyız." dedi.

Panelde Dr. Öğr. Üyesi Mert Öksüz, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve kişiliği, Doç. Dr. Alaattin Uca "İstiklal Marşı Meclis'te Nasıl Kabul Edildi", Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdemir ise "Safahat ve Çözüm Önerileri" konu başlıklı sunumlarını yaptı.

Panel katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.