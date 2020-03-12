KMÜ'de organ bağışı konferansı - Son Dakika
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KMÜ'de organ bağışı konferansı

7 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu (MYO) Gönül Köprüsü Topluluğu tarafından "Beyin Ölümü ve Organ Bağışı" konulu konferans düzenlendi.

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu (MYO) Gönül Köprüsü Topluluğu tarafından "Beyin Ölümü ve Organ Bağışı" konulu konferans düzenlendi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Demirel, okulun konferans salonundaki konferansta, organ bağışının pek çok hasta için umut olacağına vurgu yaparak, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.


Karaman Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Engin Haftacı ise beyin ölümü ve organ bağışı süreci hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Beyin ölümü ile komanın karıştırılmaması gerektiğini, beyin ölümünde hastanın tıbben ölmüş olduğunu açıklayan Haftacı, organ bağışına karşı mesafeli olunmasının temel sebebinin bilinçsizlik olduğunu belirtti.

Bu tarz eğitimlerin mevcut yanlış bilgileri düzeltmek için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Haftacı, organ bağışçısı olmanın, bağışı gerçekleştirmek için yeterli olmadığını, bağış kararıyla ilgili aile üyelerine bilgi verilmesinin önemli olduğunu ifade etti.


Konferans sonrasında kurulan stantta organ bağışı yapmak isteyen öğrencilerin kayıtları Karaman Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Sultan Günaştı tarafından alındı. 1 saatten az bir sürede 55 adet bağış kaydı aldığını ifade eden Günaştı, bu rakamın Karaman için rekor olduğunu kaydetti.

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:22 Kaynak: AA
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