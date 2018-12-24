Kmü'de Proje Yazma Eğitimi Verildi
24 dakika önce
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) Karaman Gençlik Kulübü Derneği ile KMÜ Gençlik Kulübü Öğrenci Topluluğu tarafından proje yazma eğitimi düzenlendi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
'nde (KMÜ) Karaman Gençlik Kulübü Derneği ile KMÜ Gençlik Kulübü Öğrenci Topluluğu tarafından proje yazma eğitimi düzenlendi.
Karaman Gençlik Kulübü Derneği Proje Koordinatörü Ayşe Yağmur Süzer, KMÜ konferans salonunda, proje nedir ve nasıl yazılır konularında öğrencilere bilgi vererek, projenin iyi olması için öncelikle ekibin iyi olması gerektiğini belirtti.
Süzer, faaliyetler bütününün amaca yönelik olarak koordineli bir biçimde ekip halinde yürütülmesinin projeyi başarıya ulaştıracağını ifade etti.
Daha sonra öğrenciler gruplar oluşturarak, gruplar içerisinde proje konuları belirlenerek amaç ve hedefler doğrultusunda problem çözmeye yönelik tavsiyeler ortaya atıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:16 Kaynak: AA
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