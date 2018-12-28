Kmü'de Sağlık ve Ahlak Konferansı
36 dakika önce
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Yürüyüş Öğrenci Topluluğu ile Sağlık Kültür ve Etik Öğrenci Toplulukları tarafından "Sağlık ve Ahlak" konulu konferans düzenlendi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
(KMÜ) Yürüyüş Öğrenci Topluluğu ile Sağlık Kültür ve Etik Öğrenci Toplulukları tarafından "Sağlık ve Ahlak" konulu konferans düzenlendi.
Gazeteci-Yazar Ahmet Taşgetiren
, Şehit Ömer Halisdemir
konferans salonunda yaptığı konuşmada, ahlakın olmadığı yerde insanların kaba hareketler içinde olacağını belirtti.
İnsanı sağlıklı ilişkiler çerçevesine oturtan değerin ahlak olduğunu ifade eden Taşgetiren, şunları kaydetti:
"Ahlak konusu yalnızca dini bir konu değildir, aksine insanoğlunun hayatının her alalında yer almalıdır. Ahlak; sağlıkta, siyasette, meslekte, sporda her alanda var olmalıdır. Tıp ahlakı içerisinde şefkat ve sabır da en az ahlak kadar önemlidir. Bir sağlık çalışanının hasta ile ilişkisinde bazen sabrı zorlayacak durumlar yaşanabilmektedir. Fakat bu mesleği seçen bireylerin her zaman için sabırlı olmaları gerekiyor."
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:47 Kaynak: AA
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