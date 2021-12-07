KMÜ'de Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar kitaplığı açıldı - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar adına oluşturulan kitaplığın açılışı gerçekleştirildi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, KMÜ Merkez Kütüphane bünyesinde şehidin ailesi tarafından yaptırılan kitaplığın açılışında, şehidin adına oluşturulan kitaplığın öğrenciler nazarında önemli yer tutacağını belirtti.

Kitaplığın hayırlı uğurlu olmasını dileyen Ak, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Şehidin annesi Gülten Dündar ise kitaplığın oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Şehitlerimizin adının böyle ilim yuvalarında yaşatılması bizler için onur ve gurur verici. Şimdiden okuyup faydalanacak olan tüm öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından program kurdele kesimi ile devam etti. Şehidin annesi Gülten Dündar, kurdele kesiminin ardından yaklaşık 650 eserden oluşan kitaplığın hayırlı olmasını diledi.