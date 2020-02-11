KMÜ'de seracılık programı açıldı - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Seracılık Programı açıldı.



Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Seracılık Programı açılması ve programa 20 öğrenci kabul edilmesi onaylandı. Böylece üniversitedeki önlisans programlarının sayısı 67'ye yükselirken eğitim-öğretim verilen lisans, önlisans ve lisansüstü toplam program sayısı da 182'ye yükseldi. Seracılık programının üniversite bünyesine kazandırılması ile birlikte aynı zamanda son üç yılda açılan ön lisans programı sayısı 18'e ulaşırken açılan toplam bölüm ve program sayısı da 85'i buldu.



KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül yeni açılan Seracılık Programının hayırlı olmasını dileyerek, "Her geçen gün üniversitemizin akademik altyapısını güçlendirmek adına yeni bölüm, program ve anabilim dallarını açmaya gayret gösteriyoruz. Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda daha önce açılan Grafik Tasarımı, Bahçe Tarımı ve Elektrik programlarının ardından Seracılık programını da açarak ilimiz ve bölgemizde ihtiyaç duyulan yeni bir programı daha öğrencilerimizle buluşturmayı hedefledik. Üniversitemizi, ülkemize daha fazla alanda hizmet eden bir kurum haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KARAMAN