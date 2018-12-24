Son Dakika Haberleri: Kmü'de Spor Oyunları Ödül Töreni

Kmü'de Spor Oyunları Ödül Töreni

1 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Güz Dönemi Birimlerarası Spor Oyunları'nın ödül töreni gerçekleşti.

Kmü'de Spor Oyunları Ödül Töreni, System.String[]
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Güz Dönemi Birimlerarası Spor Oyunları'nın ödül töreni gerçekleşti.

Güz Dönemi Birimlerarası Spor Oyunları kapsamında bu yıl halı saha, basketbol, voleybol, satranç ve masa tenisi olmak üzere 5 farklı branşta müsabakalar gerçekleştirildi. Takım bazında 18 takım ve ferdi spor dalında ise 14 kişi müsabakalarda yarıştı.

Ödül töreninde Birimlerarası Spor Müsabakaları'nda başarılı olan takım ve sporcuların yanı sıra müsabakalarda görev alan hakemlere de ödülleri verilirken, müsabakalara katılıp dereceye giremeyen takım ve bireyler de katılım belgesi takdim edildi.

Ödül törenine, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner, genel sekreter Ahmet Tüfekci, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:04 Kaynak: AA

voleybol, basketbol, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Güncel
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