Sergide insan vücudunun birbirinden farklı işlevleri bulunan hayati organları seramik sanatına konu edindiğini ifade eden Kahraman, "Sergimde sunulan eserler, ilave çalışmalar eklenerek üniversitemiz Tıp Fakültesinin iç duvarına monte edilecek. Tüm parçaların birleştirilerek oluşturulacak seramik pano, Tıp Fakültemizin iç mekan tasarımındaki görsel zenginliğine de katkıda bulunacaktır." dedi.

Kaynak: AA

Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KMÜ'de 'Tıbbın Seramik Sanatına Yansıması' konulu sergi - Son Dakika

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