KMÜ'de yangın tatbikatı - Son Dakika
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KMÜ'de yangın tatbikatı

08.06.2022 16:15
KMÜ'de yangın tatbikatı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (İMİD) tarafından yangın tatbikatı düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (İMİD) tarafından yangın tatbikatı düzenlendi.

2022 Yılı Sivil Savunma Planı çerçevesinde yürütülen tatbikata Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ertekin, Genel Sekreter İbrahim Karagöz, AFAD ve itfaiye ekipleri ile çok sayıda üniversite personeli katıldı.

Üniversite yerleşkesinde yapılan tatbikatta, KMÜ Sivil Savunma Amiri Tahsin Çelebi, öncelikle yangın söndürme cihazlarını tanıtarak yangına ilk müdahalenin önemine değindi.

Çelebi'nin yangın dışında diğer afet durumlarında yapılması gerekenler hakkında da kısa bilgilendirmede bulunmasının ardından tatbikata geçildi.

Tatbikat, yangının söndürülmesinin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

İbrahim Karagöz, Rektör, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KMÜ'de yangın tatbikatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KMÜ'de yangın tatbikatı - Son Dakika
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