Çelebi'nin yangın dışında diğer afet durumlarında yapılması gerekenler hakkında da kısa bilgilendirmede bulunmasının ardından tatbikata geçildi.

2022 Yılı Sivil Savunma Planı çerçevesinde yürütülen tatbikata Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ertekin, Genel Sekreter İbrahim Karagöz , AFAD ve itfaiye ekipleri ile çok sayıda üniversite personeli katıldı.

Kaynak: AA

İbrahim Karagöz, Rektör, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KMÜ'de yangın tatbikatı - Son Dakika

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