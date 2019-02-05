Son Dakika Haberleri: Kmü'de "Yönetim Bilişim Sistemi" Toplantısı Yapıldı

Kmü'de "Yönetim Bilişim Sistemi" Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) "Yönetim Bilişim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Kmü'de
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) "Yönetim Bilişim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Üniversite personeline, Eğitimde, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Oğuzhan Hop'un sunumuyla, hayata geçirilen yeni Yönetim Bilişim Sistemi hakkında bilgi verildi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Fatih Haklı da günümüzde kurumsal hedeflere ulaşmak için yönetim bilişim sistemlerinin kullanılmasının önem arz ettiğini söyledi.

Üniversitede kurumsallaşma çalışmalarının elektronik ortama aktarılmasını sağlamak ve kurumsal bir hafıza oluşturmak için tasarlanan "Yönetim Bilişim Sistemi", tüm birimlerin veri girişlerini tamamlamalarının ardından etkin bir şekilde kullanılmaya başlanacak. Kurumsallaşma çalışmaları bağlamında geliştirilen "Yönetim Bilişim Sistemi", uzmanlar tarafından yükseköğretimde kalite anlayışının yerleştirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eğitime, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci ile çok sayıda idari personel katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:00 Kaynak: AA

Fatih, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Güncel
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