KMÜ'de "Zaferler Ayı Ağustos" paneli düzenlendi - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 950. yılı ve Büyük Taarruz'un 99. yılı dolayısıyla Zafer Yürüyüşü ve "Zaferler Ayı Ağustos" konulu panel programı düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan'ın 26 Ağustos 1071'de başlayan Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunu yenerek Anadolu'nun kapılarını Türklere açtığını belirtti.

Bu büyük zafer ile Anadolu'nun millet için artık değişmez ve vazgeçilmez yurdu olduğunu ifade eden Muşmal, şunları kaydetti:

"Büyük ecdadımızın bize bıraktığı bu gurur, gelecek için bize ışık tutacak ve inandıktan sonra her şeyin üstesinden gelebileceğimizin en açık örneği olacaktır. Büyük komutan Alparslan'ın 'Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizi olacaktır.' tembihindeki inanç bundan dokuz asır sonra bu milletin 20. yüzyıldaki ölüm kalım mücadelesinde kendini göstermiştir."

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Günler, 'Türk-İslam ve Batı Bağlamında Malazgirt Zaferi' sunumunu yaptı.

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erol Yüksel de "Büyük Taarruz: Başkomutanlıkta Birleşen Türk Milleti ve Kahramanlık Destanı" konulu sunumunu gerçekleştirdi.