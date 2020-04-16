KMÜ'den Covid-19 mücadelesine önemli destek - Son Dakika

KMÜ'den Covid-19 mücadelesine önemli destek
6 saat önce
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman İl Sağlık Müdürlüğü arasında Covid-19 ile etkin mücadele için protokol imzalandı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman İl Sağlık Müdürlüğü arasında Covid-19 ile etkin mücadele için protokol imzalandı.
Covid-19 pandemisi süresince KMÜ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM) bünyesinde bulunan Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarının Karaman Devlet Hastanesi tarafından kullanılmasını öngören protokol, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun'un imzasıyla yürürlüğe girdi. Protokol kapsamında, Covid-19 tanı ve teşhis işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Polymerase Chain Reaction - PCR) testlerinin yapılabilmesi için KMÜ BİLTEM bünyesinde bulunan Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarındaki cihaz ve fiziki alanlar Karaman Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına bağlı olarak faaliyet gösterecek. İlimizde Covid-19 ile etkin mücadele kapsamında hayata geçirilen protokol, 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girerek pandemi sürecinin bitiminde sona erecek. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:24 Kaynak: İHA
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