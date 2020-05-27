KMÜ'den öğrencilere dijital destek - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitenin dijital altyapısının Karaman'daki üniversite öğrencilerine açılacağını, Karaman'da ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine sınav dönemlerinde dijital anlamda destek verileceğini bildirdi.

Akgül yaptığı yazılı açıklamada ülkemizde ve dünyada yaşanan yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminin önemli bir kısmının uzaktan öğretim yoluyla yürütüldüğünü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı gereğince dönem sonuna kadar da eğitim-öğretim ve sınavların online olarak gerçekleştirileceğini belirterek, Karaman'daki üniversite öğrencilerine çağrıda bulundu.

KMÜ'nün bilgisayar laboratuarları, kütüphanesi ve dijital imkanlarının Karaman'da ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine açılacağını ifade eden Akgül, bunun için öğrencilerin bim@kmu.edu.tr adresine, isim ve telefon numaralarını da belirtecekleri bir e-posta göndererek randevu talebinde bulunmalarının yeterli olduğunu söyledi.

Randevu alan öğrencilerin ise üniversiteye gelirken yanlarında öğrenci kimliklerinin yanı sıra maskelerini de bulundurmaları gerektiğini kaydeden Rektör Akgül, ayrıca öğrencilerin üniversite içerisinde sosyal mesafe kuralına azami derece dikkat göstermelerinin önemli olduğunu belirtti.

Üniversite öğrencilerine verecekleri dijital desteğin Ermenek ilçesinde de uygulanacağının altını çizen Akgül, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ermenek'te ikamet eden üniversite öğrencileri de aynı şekilde bim@kmu.edu.tr adresine, isim ve telefon numaralarının yanı sıra Ermenek'te ikamet ettiklerini belirten bir e-posta göndererek randevu talebinde bulunmalıdırlar. Ermenek Meslek Yüksekokulumuzun dijital imkanlarını da üniversite öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Karaman'da yaşayan gerek KMÜ gerekse diğer üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere ödevlerinde ve sınavlara hazırlıklarında destek olmayı amaçlıyoruz. KMÜ olarak bu hassas dönemde tüm akademik ve fiziksel altyapımızla öğrencilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Kendilerinden tek beklentimiz hijyen kurallarına, sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat ederek ödevlerini ve sınavlarını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeleri; ayrıca üniversite öğrencisi kimliğinden ve araştırma kültüründen kopmamalarıdır. Eğitim-öğretim süreçlerinde tüm öğrencilere başarı ve kolaylıklar diliyorum."