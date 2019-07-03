KMÜ erkek hentbol takımı Türkiye dördüncüsü oldu
45 dakika önce
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Plaj Hentbol Turnuvasında Türkiye dördüncülüğü elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:27 Kaynak: İHA
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Plaj Hentbol Turnuvasında Türkiye
dördüncülüğü elde etti. Köyceğiz Yaşar Sevim
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası Plaj Hentbol Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu. 26 takım ve 288 sporcunun ter döktüğü turnuvada KMÜ dördüncü olurken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
birinciliği, İstanbul
Özyeğin Üniversitesi ikinciliği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
üçüncülüğü elde etti.
KMÜ Hentbol Takımı Antrenörü Doç. Dr. Murat Tekin
turnuva ile ilgili düşüncelerini paylaşarak, "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Elde ettiğimiz başarı ile bunu bir kez daha kanıtlamış olduk. Hentbol takımımız gelecek açısından umut veriyor ve daha iyi yerlere geleceğine inancımız tam. Hentbolun Karaman'da duyurulması ve üniversitemizin daha iyi yerlere gelmesi açısından önemli bir başarıya imza atmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Emeği geçen tüm sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - KARAMAN
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