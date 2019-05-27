Son Dakika Haberleri: KMÜ Ermenek Turizm Rehberliği Bölümü açıldı

KMÜ Ermenek Turizm Rehberliği Bölümü açıldı

5 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde, Ermenek Turizm Rehberliği Bölümü'nün açıldığı bildirildi.

KMÜ Ermenek Turizm Rehberliği Bölümü açıldı, System.String[]
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde, Ermenek Turizm Rehberliği Bölümü'nün açıldığı bildirildi.
Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun 15 Mayıs 2019 tarihli toplantısında alınan karar gereği Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde, Ermenek Meslek Yüksekokulunda eğitim vermek üzere Turizm Rehberliği Bölümü ile bu bölüme bağlı Turizm Rehberliği Anabilim Dalı açılması uygun görüldü.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, yeni açılan Turizm Rehberliği Bölümünün üniversite, Karaman ve Ermenek adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Merkez yerleşkesi yanında Ermenek Meslek Yüksekokulunda da lisans programlarını hayata geçirmekten ve ilçede özellikle turizm alanında akademik bir altyapı oluşturmaktan son derece mutlu olduklarını ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Geçen yıl içerİsinde de aynı şekilde Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna bağlı olarak Ermenek Meslek Yüksekokulumuzda eğitim vermek üzere Rekreasyon Yönetimi Bölümünü faaliyete geçirmiş ve yüzde 100 doluluk oranı ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında ilk öğrencilerimizi almıştık. Açılan bölüm ve anabilim dallarımızın ilimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. KMÜ olarak ihtiyaçlar doğrultusunda yeni akademik programlarla halkımıza ve gençlerimize daha fazla alanda hizmet sunmayı temenni ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:06 Kaynak: AA
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Ermenek, Güncel
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