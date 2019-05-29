Son Dakika Haberleri: KMÜ Ermenek Turizm Rehberlik Bölümü açıldı
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KMÜ Ermenek Turizm Rehberlik Bölümü açıldı

1 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) lisans programlarına bir yenisi daha eklendi.

KMÜ Ermenek Turizm Rehberlik Bölümü açıldı, System.String[]
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) lisans programlarına bir yenisi daha eklendi.

Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun 15.05.2019 tarihli toplantısında alınan karar gereği Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde, Ermenek Meslek Yüksekokulunda eğitim vermek üzere Turizm Rehberliği Bölümü ile bu bölüme bağlı Turizm Rehberliği Anabilim Dalı açılması uygun görüldü.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yeni açılan Turizm Rehberliği Bölümünün üniversite, Karaman ve Ermenek adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, "Geçen yıl içerisinde de aynı şekilde Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna bağlı olarak Ermenek Meslek Yüksekokulumuzda eğitim vermek üzere Rekreasyon Yönetimi Bölümünü faaliyete geçirmiş ve yüzde 100 doluluk oranı ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında ilk öğrencilerimizi almıştık. Merkez yerleşkemizin yanında Ermenek Meslek Yüksekokulumuzda da lisans programlarını hayata geçirmekten ve ilçemizde özellikle turizm alanında akademik bir altyapı oluşturmaktan son derece mutluyuz. Üniversitemizin gelişimine şimdiye kadar verdiği desteklerin yanı sıra bölümün Ermenek'te açılmasına YÖK nezdinde verdiği katkılardan dolayı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Bakanımız Lütfi Elvan Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Açılan bölüm ve anabilim dallarımızın ilimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyor, KMÜ olarak ihtiyaçlar doğrultusunda yeni akademik programlarla halkımıza ve gençlerimize daha fazla alanda hizmet sunmayı temenni ediyoruz" dedi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:32 Kaynak: İHA
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Ermenek, Güncel
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