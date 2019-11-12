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KMÜ ile Başarı Eğitim Kurumları ortak kompozisyon yarışması düzenliyor

6 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Başarı Eğitim Kurumları arasında Piri Reis anısına düzenlenecek olan 2. Kompozisyon Yarışması için işbirliği protokolü imzalandı.

KMÜ ile Başarı Eğitim Kurumları ortak kompozisyon yarışması düzenliyor, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Başarı Eğitim Kurumları arasında Piri Reis anısına düzenlenecek olan 2. Kompozisyon Yarışması için işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Başarı Eğitim Kurumları adına Kurucu Temsilcisi Mehmet Coşar tarafından imzalanan protokol ile lise öğrencilerine yönelik olarak her iki kurumun işbirliğiyle kompozisyon yarışması düzenlenecek.

Türkiye'deki tüm lise öğrencilerinin katılabileceği yarışmada "israf" teması üzerinden kompozisyonlar değerlendirilecek.

Başvuruları 03 Şubat 2020'de başlayacak olan yarışmada birincilik için 2000 lira, ikincilik için 1500 lira, üçüncülük için 1000 lira, teşvik ödülü için ise 500 lira ödül belirlendi.

Rektör Akgül ve Mehmet Coşar kompozisyon yarışmasının dünyada ve ülkemizde yaşanan israfa dikkat çekmek açısından anlamlı bir etkinlik olacağına değinerek israfı en iyi şekilde anlatmaya çalışacak yarışmacılara şimdiden başarı dileklerini ilettiler.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mehmet Coşar, Piri Reis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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